Video skandalında tüm zanlılar serbest

Saner'in skandal görüntülerinin yer aldığı videonun paylaşılmasıyla ilgili tutuklanan dört zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı



Olayla ilgili tutuklanan Nil Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından teminat talebi ile dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

21 Ekim tarihinden beri tutuklu bulunan zanlılardan Nil Pınar Gökmen, hakkında yürütülen "Özel hayatın gizliliğini ifşa" zanlı Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam ise 1"Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından yargılanacak.

Olayla ilgili bulguları aktaran Polis Çavuşu Abdülkadir Gildir 4 zanlının 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Mahkemede yalnızca zanlı Pınar Gökmen aleyhine 'özel hayatın gizliliğini ifşa' suçlaması getirildi.

Daha önceki duruşmalarda 4 zanlı aleyhine getirilen 'cinsel taciz' suçlaması da kaldırıldı.

Yürütülen soruşturmaya etki etme olasılıkları kalmadığı gerekçesiyle zanlılar teminata bağlanarak yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Abdülkadir Gildir şahadetinde zanlı Nil Pınar Gökmen'in 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Hamza

Zanlı Gökmen'in görüntüyü vererek özel hayatın gizliliğini ifşa suçundan methalder olduğunu açıklayan Gildir, görüntülerin geri getirilmesini sağlayan Kalaycı, Sarıboğa ve Özsağlam'ın ise özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan methalder olduğunu açıkladı.

Zanlıların hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılıklarının kalmadığını kaydeden Gildir, daha önce zanlılar hakkında soruşturması yürütüldüğü belirtilen "Cinsel taciz" suçlamasından bu duruşmada bahsetmedi.

Gildir zanlıların haklarında getirilen davaları kabul etmediğini kaydederek tümünün yargılanıncaya dek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunmaları, 15 bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı 2'şer kefilin 75'er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmalarına emir verdi.

İstifa eden Azınlık Hükümeti Başbakanı Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı skandal videoya yönelik davada tüm zanlılar teminatla serbest bırakıldı.Olayla ilgili tutuklanan Nil Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından teminat talebi ile dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.21 Ekim tarihinden beri tutuklu bulunan zanlılardan Nil Pınar Gökmen, hakkında yürütülen "Özel hayatın gizliliğini ifşa" zanlı Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam ise 1"Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından yargılanacak.Olayla ilgili bulguları aktaran Polis Çavuşu Abdülkadir Gildir 4 zanlının 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.Mahkemede yalnızca zanlı Pınar Gökmen aleyhine 'özel hayatın gizliliğini ifşa' suçlaması getirildi.Daha önceki duruşmalarda 4 zanlı aleyhine getirilen 'cinsel taciz' suçlaması da kaldırıldı.Yürütülen soruşturmaya etki etme olasılıkları kalmadığı gerekçesiyle zanlılar teminata bağlanarak yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Abdülkadir Gildir şahadetinde zanlı Nil Pınar Gökmen'in 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Hamza Ersan Saner ile yaptığı videolu görüşmeyi cep telefonu ile kaydettiğini zanlı Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa'nın ise 15 Temmuz 2021 tarihinde zanlı Nil Pınar Gökmen'i alıp Lefkoşa'ya götürerek zanlı Muhittin Özsağlam ile görüşüp zanlı Kalaycı, Sarıboğa ve Özsağlam'ın zanlı Nil Pınar Gökmen'in cep telefonundaki görüntünün geri getirilmesini sağladığını açıkladı.Zanlı Gökmen'in görüntüyü vererek özel hayatın gizliliğini ifşa suçundan methalder olduğunu açıklayan Gildir, görüntülerin geri getirilmesini sağlayan Kalaycı, Sarıboğa ve Özsağlam'ın ise özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan methalder olduğunu açıkladı.Zanlıların hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılıklarının kalmadığını kaydeden Gildir, daha önce zanlılar hakkında soruşturması yürütüldüğü belirtilen "Cinsel taciz" suçlamasından bu duruşmada bahsetmedi.Gildir zanlıların haklarında getirilen davaları kabul etmediğini kaydederek tümünün yargılanıncaya dek teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunmaları, 15 bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı 2'şer kefilin 75'er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmalarına emir verdi.