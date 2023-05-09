Valizinde 500 bin Euro bulunan Tüfekçiyaşar’a bir yıl hapis

“Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlamasıyla yargılanan sanık Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar’ın aleyhindeki karar açıklandı.
Kararı açıklayan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun “Kontrolsüz para hareketlerinin yaratacağı sonuçlar bir ulusu değil tüm dünyayı etkileyen global bir risktir” diyerek, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza takdir etmemiz mümkün değildir” dedi.
Aksun, heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararında, sanığı mahkûm olduğu davalardan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.
19 Temmuz 2022 tarihinde, İstanbul’dan KKTC’ye gelen ve Kıbrıs’ın güneyine giriş yapan zanlı Tüfekçiyaşar’ın valizinde, toplam 500 bin Euro para bulunmuştu.
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