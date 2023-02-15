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Uyuşturucuya 24 ay hapis

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Gönyeli’de uyuşturucu maddeyle yakalanan uyuşturucu satıcısı sanık Christian Chukwuebuka Achebe’ye, 24 ay hapis cezası verildi

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Uyuşturucuya 24 ay hapis
Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından uyuşturucu maddeyle yakalanan uyuşturucu satıcısı sanık Christian Chukwuebuka Achebe’nin davası karara bağlandı. Achebe, 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun,  sanık Christian Chukwuebuka Achebe’nin aleyhine getirilen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçundan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.
Aksun, “Sanık, okul parası ve annesinin sağlık masrafları için uyuşturucu sattı. Ülkemize gelen öğrenci veya turistlerin paraları bittiğinde uyuşturucu satıp, diğer insanları zehirlemesini değil doğrudan ülkelerine gitmelerini bekleriz dolayısı ile bu husus hafifletici sebep değil” dedi.
Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. 
 
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