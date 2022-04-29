Ulukışla'da arazi yangını

Mesarya bölgesi köylerinden Ulukışla köyünün doğuusnda çıkan arazi yangını tahıl arazilerini kül etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.00 sıralarında , Ulukışla köyü yolunun doğu kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve buğday ile kuru otlar yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye ekipleri ile bölge halkı tarımsal araçlarla müdahale edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmekte.