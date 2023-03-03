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Ülkeye uyuşturucuyla geldi

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Havaalanından KKTC’ye giriş yapmak isteyen 28 yaşındaki Patrıck Nelson Ufom’un üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 87 adet uyuşturucu hap 5 gram uyuşturucu toz madde ele geçirildi

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Ülkeye uyuşturucuyla geldi
Kanunsuz Uyuşturucu Madde İçeren Hap İthal Ve Tasarrufu suçuna methaldar olan zanlı Patrıck Nelson Ufom tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Celal Durukan, olguları aktardı. Polis, zanlı Patrıck Nelson Ufom’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde İçeren Hap İthal ve Tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,  01.03.2023 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından KKTC Havalimanı'ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen 28 yaşındaki Zanlı Patrıck Nelson Ufom’un üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada zanlının tasarrufunda toplam 87 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 5 gram ağırlığında toz madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlının tutuklandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirterek, 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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