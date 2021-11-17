Ülkeye nasıl girdi bilinmiyor

Lokmacı’dan Güney’e geçmeye çalışan Mariama Kake’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye herhangi bir yasal limandan girişinin bulunmadığı tespit edildi



Ülkemize yasal girişi bulunmayan ancak yasal olarak çıkış yapmak isterken ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Mariama Kake tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, olguları aktardı. Polis, zanlı Mariama Kake’nin 15.11.2021 tarihinde saat 15.45’te Lefkoşa’da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda KKTC’den Güney Kıbrıs’ın geçmek için giden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye herhangi bir yasal limandan girişinin bulunmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlını suçüstü tutuklandığını, alınması gereken ifadeler ve zanlının KKTC’ye geliş amacının araştırılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



