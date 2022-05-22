Ülkenin dört bir yanında yangınlar vardı

Şiddetli rüzgarla birlikte bugün birçok bölgede yangın meydana gelrken, Polis Basın Subaylığı uyarıda bulundu.

Polis Basın Subaylığı, son olarak Gazimağusa Saklıkent'teki ve Paşaköy'deki yangınların söndürüldüğünü, ancak İskele'deki yangının henüz devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Gazimağusa'da Saklıkent Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu 3 dönüm biçilmemiş arpa, bir adet telefon direği, yaklaşık dört dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile çöpler ve Tantura isimli iş yeri avlusunda bulunan 3 adet fiber teknenin yanarak zarar gördüğü kaydedildi.,

Yangına itfaiye ekipleri ile bölge halkının traktörler ile müdahale ettiği ve alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

Paşaköy'ün güney kısmında saat 15.00 sıralarında başlayan yangın sonucu da yaklaşık 150 dönümlük alçak orman arazisi ile yaklaşık 150 dönümlük alan içerisinde kıraçlık alan, çöp ve molozların yandığı bildirildi.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Paşaköy Belediyesi ve askeri birliklere ait tankerler ile müdahale edildiği ve alevlerin kontrol altına alındığı açıklandı.

Öte yandan saat 16.45 sıralarında, İskele'de Bahçeler Mevkiinde başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığı vurgulandı.

-Yangınlarla ilgili uyarı

Polis Basın Subaylığı ülkede etkili olan rüzgarlı havanın da etkisiyle birçok bölgede meydana gelen yangınların hızla yayıldığını ve İtfaiye ekiplerine zor anlar yaşattığını kaydetti.

Yapılan açıklamada, araçları ile seyir halinde bulunan sürücülerin de, araçları dışına sönmemiş sigara izmaritlerini atmamaları ve yangın belirtisi görüldüğü anda ALO 199 İtfaiye veya 155 Polis İmdat hatlarını aranması talep edildi.