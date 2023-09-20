Girne’de aşırı alkollü araç sürücüsü, önündeki araca çarptı. Kazada üçü çocuk beş kişi yaralandı

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde önceki gece saat 21.30 sıralarında, 223 miligram alkollü içki tesiri altındaki 36 yaşındaki Ufuk Deynekli, yönetimindeki ZLP 320 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan ve Şehit Cengiz Topel Caddesine dönüş yapmak için durmakta olan 66 yaşındaki Rahime Tabak yönetimindeki RV 525 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan ZPL 320 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Alana Deynekli ve RV 525 plakalı araç sürücüsü ile araçtaki yolcular 8 yaşındaki Seher Banu, 4 yaşındaki Miraç Çelik ve 6 yaşındaki Mihrap Çelik kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. ZLP 320 plakalı araç sürücüsü Ufuk Deynekli tutuklandı.Öte yandan yine Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde önceki gün saat 23.45 sıralarında yaşanan kazada ise, 23 yaşındaki Salih Ekinci, 152 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KS 143 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve kaldırımdaki elektrik direğine aracının sağ yan kısmı ile çarptı. Kazada yaralanan Ekinci, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, taburcu olduktan sonra tutuklandı.