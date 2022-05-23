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Üç kişi yaralandı

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Yeşilyurt'ta bir araç önünde giden araca çarptı, ardından narenciye bahçesine daldıktan sonra alev alarak yandı. Kazada üç kişi yaralandı

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Üç kişi yaralandı
 
 
Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde dün sabah 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
24 yaşındaki Emre Yapıcı yönetimindeki EK 370 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 75 yaşındaki Ergün Atasayan yönetimindeki ZMF 168 plakalı aracın arka kısmına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun sağından çıkan EK 370 plakalı araç, bir narenciye bahçesi içerisine girip durdu.  Kaza sonrası alev alan EK 370 plakalı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 
Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile EK 370 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Hamza Abbas’ın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. 
 
 
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