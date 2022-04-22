Lapta-Karşıyaka anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kaldırıma sonra da elektrik direğine çarptı. Kazada üç kişi yaralandı

Lapta-Karşıyaka anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.27 yaşındaki Hüseyin Ekinci, yönetimindeki NH 212 plakalı araçla Karşıyaka istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma sonra da yolun dışındaki elektrik direğine çarptı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Ekinci ve araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Göksel Soyer Lefkoşa Devlet Hastanesine, yine araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Selçuk Soyer ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.