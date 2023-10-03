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Türkeli köyünün su deposu yakınlarında kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulundu

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Türkeli köyünün su deposu yakınlarında kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulundu
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Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulunarak, polise teslim edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından kupürleri kesilmiş çöp poşetleri içerisinde araziye atılmış çok sayıda hap/ilaç bulunarak, polise teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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