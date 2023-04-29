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Traktör ikiye bölündü

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Yılmazköy-Çamlıbel anayolunda dikkatsiz sürücü, önündeki traktöre çarptı. Traktörün ikiye bölündüğü ve her iki aracın devrildiği kazada üç kişi yaralandı

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Traktör ikiye bölündü
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Yılmazköy-Çamlıbel anayolu üzerinde kamyonla traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Dün sabah saat 09.40 sıralarında, Yılmazköy-Çamlıbel anayolu üzerinde 25 yaşındaki Merdan Nurgeldiyev, yönetimindeki UN 288 plakalı kamyonla önünde seyreden 81 yaşındaki Mehmet Saçar yönetimindeki HE 631 plakalı traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç sağ yan kısımları üzerine devrildi.
 Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Saçar, kamyon sürücüsü Nurgadiyev ile kamyonda yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Muhammet Nebil Aslan’ın tedavileri kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.
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