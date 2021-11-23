Trafik tartışması kanlı bitti

Lefkoşa’da trafik meselesi yüzünden çıkan tartışmada Cem Taşkıran adlı kişi, paket servisçiyi darp etti. Taşkıran’ın iki sene önce de ciddi darp suçu işlediği öğrenildi



Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cem Taşkıran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, 21 Kasım 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da Servet Somuncuoğlu Sokak üzerinde, Lefkoşa da sakin Cem Taşkıran’ın trafik meselesi yüzünden tartışmış olduğu Lefkoşa'da sakin 25 yaşındaki paket servis görevlisi Abdurrahman Yayar’ın yüzüne yumruk atmak sureti ile adı edilenin sağ elmacık kemiğinin kırılmasına, sağ dudak kısmını ise ısırmak sureti ile 4 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi.

Polis, ayrıca, zanlının 31.08.2020 tarihinde Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminatla serbest bırakıldığını anlattı. Polis, zanlının TC vatandaşı olup, KKTC'de çalışma izni ile bulunduğunu belirtip, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

