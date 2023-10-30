Trafik kazalarında ilk 10 ayda 39 kişi hayatını kaybetti

2023 yılı içerisinde dün itibarıyla toplam 36 ölümlü trafik kazası olduğunu ve bu kazalarda 39 kişinin yaşamını yitirdi

KKTC’de bu yıl içerisinde ölümle sonuçlanan 36 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 39 kişi hayatını kaybetti.

Trafik kazaları, ülkenin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ederken, trafikte ölümlerin bilançosu da yükseliyor.

Polis verilerine göre, “sürat, alkollü araç kullanmak ve seyir halindeyken cep telefonu kullanmak”, kaza riskini artıran sebepler arasında yer alırken, sürücülerin trafikte cep telefonu kullanımı teknolojinin gelişmesiyle birlikte artarak, devam ediyor.

Sürücülerin, özellikle trafiğin durağan olduğu yerlerde artan cep telefonu kullanımı, çember ve trafik ışıklarında kazaların meydana gelmesine sebep oluyor.

PGM Lefkoşa Trafik Şube Amiri Başmüfettiş Mehmet Şençağ, bir aracın güvenli şekilde yol alabilmesi için en güvenli yolun cep telefonunu hiç kullanmamak olduğunu vurgulayarak, cep telefonu kullanan sürücülerin daha fazla hata yaptığını dikkat çekti.



Şençağ rakamları paylaştı



Şençağ, BRT’de “Sabah Haber” programına canlı bağlantıyla yaptığı değerlendirmede, geçen hafta 5 bölgedeki trafik kontrollerinde 13 bin 510 aracın kontrol edildiğini ve toplam 2 bin 883 araç sürücüsünün rapor edildiğini bildirdi.

Rapor edilen sürücülerin 98’inin alkolden ceza aldığını ifade eden Şençağ, hafta içerisinde toplam 67 olmak üzere 53 hasarlı, 17 yaralanmalı ve bir ölümlü trafik kazası meydana geldiğini kaydetti.

2023 yılı içerisinde dün itibarıyla toplam 36 ölümlü trafik kazası olduğunu ve bu kazalarda 39 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Şençağ, geçen hafta meydana gelen ölümlü kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.



“Aracın güvenli şekilde yol alabilmesi için en önemli şey cep telefonunu hiç kullanmamak”



Sürüş sırasında cep telefonu kullanmanın sürücülerin dikkatinin dağılmasına ve konsantrasyonun bozulmasına yol açtığına dikkat çeken Şençağ, “Aracın güvenli şekilde yol alabilmesi için en önemli şey, cep telefonunu hiç kullanmamaktır” dedi. Kaza riskini önlemek için sürücülerin önlemler alabileceğini dile getiren Şençağ, araç içerisinde cep telefonunu kapalı tutmanın en etkili önlemlerden biri olduğunu söyledi.

Cep telefonu kullanırken sürücülerin daha fazla hata yaptığını kaydeden Mehmet Şençağ, sürücülerin bazı tehlikeli durumların ya hiç farkına varamadığını ya da önlem almakta geciktiğini dile getirdi. Şençağ, yapılan bir araştırmaya göre bu gecikmenin çevresel koşullara, aracın hızına ve sürücünün yaşına bağlı olarak arttığını ifade etti.



Telefon görüşmesi bittikten sonraki 5 dakika içinde kaza riski 4.8 kat artıyor



Basit bir aramada yüzde 20, zihni çok fazla meşgul eden önemli bir görüşme yapıldığında ise yüzde 29-30 oranında tehlikenin arttığını belirten Şençağ, 699 sürücü üzerinde yapılan bir başka araştırmada ise telefon görüşmesi bittikten 5 dakika içerisinde kaza olma olasılığının 4.8 kat, 15 dakika içerisinde ise 1.3 kat daha fazla olduğunun tespit edildiğini söyledi.



“Araca bağlı olarak kullanılan telefonlar da kaza riskini önleme açısından hiçbir yarar sağlamıyor”



Öte yandan birçok araştırmaya göre ele alınmadan, araca bağlı olarak kullanılan telefonların da kaza riskini önleme açısından hiçbir yarar sağlamadığına işaret eden Şençağ, “Çünkü sürücü için dikkat dağıtıcı olan yönü, telefonun fiziksel özellikleri değil konuşmanın yoğunluğu ve içeriğidir” dedi.

Araştırmalarda sıkça rastlanan bir başka bulgunun ise sürücülerin cep telefonu kullanırken hızlarını azaltmaları olduğunu dile getiren Şençağ, ancak bunun tehlikeleri ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını söyledi.

Cep telefonu kullanan kişilerin trafikte hiç tepki vermeme olasılığının da bulunduğunu kaydeden Şençağ, bunun yüzde 12’ye kadar ulaşabilen ve trafik güvenliği açısından göz ardı edilmemesi gereken yüksek bir oran olduğunun altını çizdi.

Sürücünün deneyimli olmasının riski azaltmadığını ifade eden Mehmet Şençağ, bu kişilerin 2-3 kat daha fazla hata yaptığını belirtti. Şençağ, son yıllarda yapılan araştırmaların cep telefonu kullanımının kişiyi fiziksel olarak meşgul etmesinden çok, artan zihinsel faaliyet ve buna bağlı olarak dikkatin dağılması, konsantrasyonun bozulması nedeniyle kaza riskini artırdığını söyledi.



“Trafiğin durağan olduğu yerlerde cep telefonu kullanımı artıyor”



Trafiğin durağan olduğu yerlerde cep telefonu kullanımının arttığını dile getiren Şençağ, bunun özellikle çember ve trafik ışıklarında arkadan çarpmayla meydana gelen kazaların artmasına sebep olduğunu kaydetti. Cep telefonu kullanımını trafik kontrolleriyle sona erdirmelerinin mümkün görünmediğini ifade eden Şençağ, sürücülerin bundan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

