Trafik denetimlerinde 23 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 23 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, 1358 araç sürücüsü kontrol edildi; 210 araç sürücüsü trafik suçundan rapor edildi.

Rapor edilen sürücülerin trafik suçlarının bazıları şu şekilde açıklandı:

“2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 46’sı yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma, 28’i seyir halinde cep telefonu kullanma”

