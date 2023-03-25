banner913
banner932
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
7 0
4 0
 
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
6 0
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
10 0
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
29 0
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
17 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
12 0
banner915

Trafik denetimlerinde 23 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

banner476

banner825
Trafik denetimlerinde 23 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı
banner931

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 23 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, 1358 araç sürücüsü kontrol edildi; 210 araç sürücüsü trafik suçundan rapor edildi.
Rapor edilen sürücülerin trafik suçlarının bazıları şu şekilde açıklandı:
“2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 46’sı yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma, 28’i seyir halinde cep telefonu kullanma”
 

Etiketler; #trafik tutuklanma denetim
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.