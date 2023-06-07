Trafiğe bir motosikletli kurban daha

Lapta'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada dikkatsiz motoksiklet sürücüsü canından oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 19:50 sıralarında, Lapta'da Turan Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Alsancak'ta sakin Nguyen HONG NHI (K-45), yönetimindeki SD 398 plakalı motosiklet ile kavşakta durmadan anayol konumunda bulunan Şht. Muhammer Karaağaç Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Menteş SOYLUHAN (E-20) yönetimindeki GE 792 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu ağır yaralanan SD 398 plakalı motosiklet sürücüsü Nguyen HONG NHI kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. GE 792 plakalı araç sürücüsü Menteş Soyluhan tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir