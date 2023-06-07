banner913
banner932
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
47 0
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
10 0
 
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
11 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
14 0
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
22 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
15 0
banner915

Trafiğe bir motosikletli kurban daha

banner476

banner825
Trafiğe bir motosikletli kurban daha
banner931
Lapta'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada dikkatsiz motoksiklet sürücüsü canından oldu.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 19:50 sıralarında, Lapta'da Turan Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Alsancak'ta sakin Nguyen HONG NHI (K-45), yönetimindeki SD 398 plakalı motosiklet ile kavşakta durmadan anayol konumunda bulunan Şht. Muhammer Karaağaç Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Menteş SOYLUHAN (E-20) yönetimindeki GE 792 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu ağır yaralanan SD 398 plakalı motosiklet sürücüsü Nguyen HONG NHI kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. GE 792 plakalı araç sürücüsü Menteş Soyluhan tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.