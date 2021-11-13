Torununa 3 yıl cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor

Mağusa'ya bağlı bir köyde 2013 ile 2016 yılları arasında dedesinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden 14 yaşındaki genç kızın polise yaptığı şikayet üzerine 74 yaşındaki isminin baş harfleri M.K tutuklandı





Mağusa'ya bağlı bir köyde 14 yaşındaki torununa 2012-2016 yılları arasında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan isminin baş harfleri M.K. mahkemeye çıkarıldı. Polis yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatırken, birçok aile ferdinin de küçük kızın dedesine iftira attığı yönündeki iddiaları üzerine polis müştekinin de akli melekelerinin durumunu ve şikayetin gerçekliğini araştırıyor.

Zanlı M.K., hakkında yürütülen "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Cinsel saldırı" suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Şikayet üzerine olay ile ilgili geniş çaplı olarak başlatılan soruşturmada polis şikayetçi kızın da doktor kontrolünden geçirilmesini sağlayıp, inceleme yapılması amacı ile küçük kızın cep telefonuna el koyup Data Veri İnceleme Şubesi'ne gönderilmesini sağladı.

Olayın duyulması üzerine birçok aile ferdinin küçük kızın dedesine iftira attığı yönündeki iddiaları da polis tarafından araştırılıyor. Polis bu bağlamda kızın ali melekeleri ile ilgili kontrollerin yapılmasını sağlarken, doktor kontrolleri ile şikayetin hayali mi gerçek mi olduğu araştırılıyor.

Polis doktor kontrollerinde henüz şikayetçi kızın beyanlarını destekleyen şahadetin olmadığını tespit ederken,M.K. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından yargılanma aşamasında hazır bulunmasının sağlanması adına teminata bağlandı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Yılmaz Güney mahkemede verdiği şahadetinde, zanlı M.K'nin 2013 ile 2016 yılları arasında bahçe evinin yatak odasında torununu cinsel organını ellemek ve kendi cinsel organını elletmek sureti ile Çocuğun cinsel istismarı ve Cinsel saldırı suçlarından metaldar olduğunu açıkladı. Olayın 8 Kasım tarihinde polise bildirildiğini belirten Güney, mesele ile ilgili bazı iddialar nedeni ile de soruşturma amaçlı şikayetçi kızın cep telefonunun emare alındığını açıkladı. Zanlının 11 Kasım tarihinde üroloji doktorunun kontrolünden geçirildiğini belirten Güney, müşteki kızın da doktor kontrollerinin yapıldığını kaydetti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığının kalmadığını söyleyen Güney, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı M.K'nin yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 1 günü en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması, 30 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 100'er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.

