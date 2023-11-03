Teminatı karşılayamadı, cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da aracıyla seyrederken yolu yaya olarak geçmeye çalışan 18 yaşındaki Zemzem İclal Büte’ye çarparak Büte’nin ağır yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki Nijeryalı sürücü, teminat şartını yerine getiremeyince cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da 21 Ekim 2023 tarihinde saat 19.10 raddelerinde Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde aracıyla seyrederken yolu yaya olarak geçmeye çalışan 18 yaşındaki Zemzem İclal Büte’ye çarparak Büte’nin ağır yaralanmasına yol açan 20 yaşındaki Nijerya uyruklu Musharraf Oladimeji Oguntunde, teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi.

Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, raporun çıktığını, uyuşturucu, alkol veya ilaca rastlanmadığını söyledi.

Polis, zanlının hız tespitinin ise henüz yapılmadığını dile getirdi. Polis, zanlının 2018 yılında kaza yaptığını, dikkatsiz sürüşten dolayı rapor edildiğini belirtti. Zanlının UKÜ’de Yapay Zeka Mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden polis, yayanın durumunda düzelme olmadığını da belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 75 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.

