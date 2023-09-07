Teminat bulamayınca cezaevine gönderildi

Girne'de kozmetik ve giyim mağazasından 13 bin TL’ye yakın ürün çalan Violet Mupawaenda, teminat şartlarını yerine getiremeyince cezaevine gönderildi

Girne'de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Violet Mupawaenda teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis, Violet Mupawaenda’nın 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 19:25 raddelerinde, "Brand House" isimli kozmetik ve giyim mağazasına, müşteri olarak girerek, raf üzerinde bulunan toplam değerleri 12 bin 968 TL olan Elizabet Arden marka muhtelif kozmetik ürünlerini, tasarrufunda bulunan kırmızı renk çantası içerisine koymak suretiyle çaldığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının ikametgahında yapılan aramada bahse konu kozmetik ürünleri bulunarak emare yapıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

