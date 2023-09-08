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Tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi

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Tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi
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Girne’de meydana gelen cinsel tecavüz ve ciddi darp suçlarından tutuklanan 29 yaşındaki Nijerya uyruklu Oluwayanmife Ayomide Ajiboye dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.
Polis, zanlı Oluwayanmife Ayomide Ajiboye’nin 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında Girne’de Konak Sokak’ta bulunan bir aparman dairesi içerisinde kendisi ile birlikte olmak istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı N.E.S.’yi boğazını sıkarak, darp ettiğini söyledi. 
Polis, zanlının akabinde 19 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiğini belirtti.
Polis, zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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