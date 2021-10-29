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Tecavüz yerinde kadına ait parçalar bulundu

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Otostop çeken kadını aracına alan ve sonra Eski Dikmen Çöplüğü’ne giderek kadına tecavüz eden Hasan Berköz, hapse gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede mağdur kadına ait çanta parçaları, lens parçası, takma tırnaklar ve bir çift küpe bulundu

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Tecavüz yerinde kadına ait parçalar bulundu
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Dikmen'de meydana gelen "Cinsel Tecavüz, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma, Alıkoyma ve Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Berköz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Hüseyin Özerenler olayla ilgili bulguları aktardı. Özerenler ,17 Ekim 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Cemsa Carting Çemberi diye bilinen bölgede, Lefkoşa’da sakin zanlı Hasan Berköz Gönyeli’deki ikametgahına gidebilmek için yolda otostop çeken kadın B.N.U'yu kendisine ait NH 941 Plakalı Toyata Vitz marka salon araca binmesini sağladıktan sonra rızası hilafına zorla Dikmen’deki Özok Öğrenci Yurdu’nun doğu kısmındaki Eski Dikmen Çöplüğü olarak bilinen bölgeye götürüp zorla alıkoyduktan sonra, aracın dışında adı edileni gayri kanuni olarak ciddi bir şekilde darp edip rızası hilafında, cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi. Polis yapılan şikayet üzerine olay yerinde yapılan incelemede mağdur kadına ait çanta parçaları, küçük şampuan şişesi, mavi renk lens parçası, pembe renk takma tırnaklar ve bir çift küpe bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.
Polis memuru Hüseyin Özerenler zanlı Hasan Berköz aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, NH 941 plakalı araç da emare olarak zapt edildiğini söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.
Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir şekilde tutuklu beklemesine ancak salgın dolayısıyla bu süreyi polis hücresinde geçirmesine emir verdi.
 
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