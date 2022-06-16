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Tecavüz suçundan aklandı

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Alayköy’de Hindistanlı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Hassan Ali’nin iftiraya uğradığı ortaya çıktı

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Tecavüz suçundan aklandı

Alayköy’de sakin Hindistan uyruklu kadının tecavüz iddiasıyla tutuklanan Hassan Ali, aklandı.
Polis, Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçundan tutuklanan Hassan Ali’nin iftiraya uğradığını tespit etti. Polis,  07.06.2022 tarihinde meydana gelen Birinci Derece Askeri Yasak bölge meselesinde tutuklu bulunan Hindistan uyruklu M.K.’nın yapmış olduğu şikâyetin yalan beyan olduğunu belirledi.
 
 
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