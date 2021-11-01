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Tatlısu yakınlarındaki kazada 3 kişi yaralandı

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Tatlısu yakınlarındaki kazada 3 kişi yaralandı
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Tatlısu yakınlarında sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 genç yaralandı.

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında , Kaplıca’da sakin Ertuğrul Genç (E-21), NT 460 plakalı salon araçla Kaplıca istikametinde seyir halindeyken dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip,  yoldan çıktı ve önce beton su akarına, ardından da demir bariyere çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kaplıca'da sakin Tolgahan Demir (E-22) ile Emre Genç (E-21) yaralandı. 

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılardan Emre Genç daha sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Diğer 2 yaralı ise Gazmağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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