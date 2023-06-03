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Tartıştığı kişiyi hava tüfeği ile yaraladı

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Tartıştığı kişiyi hava tüfeği ile yaraladı
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Lapta’da hava tüfeği ile 57 Yaşındaki Colin Peter Doran’ı yaraladığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Lapta’da dün M.Ö.A.(E-71), kendisine ait köpeklerin saldırısına uğradığı gerekçesiyle konuşmaya gelen komşusu Doran’ı hava tüfeği ile karın kısmından vurdu. Colin Peter Doran kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.
 
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