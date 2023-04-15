Tartıştığı kişinin çenesini kırdı

Güzelyurt’ta yapımı süren bir inşaatta çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, bir kişi de tutuklandı

Güzelyurt’ta önceki gün saat 11.00 sıralarında, 32 yaşındaki isminin baş harfleri M.U. ve 42 yaşındaki isminin baş harfleri M.D. arasında çıkan kavgada, çene kemiği kırılan M.D., Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, M.U. tutuklandı.

Güzelyurt’ta bir inşaat içerisinde iş yüzünden çıkan tartışma sonucu M.D.’yi ciddi şekilde darp edip çenesinin kırılmasına neden olan zanlı M.U., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve teminata bağlandı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen teminat duruşmasında yeminli şahadet veren Polis Memuru Salih Sayılır, olguları aktardı.

Sayılır, 13 Nisan 2023 tarihinde, saat 11.00 raddelerinde Güzelyurt’ta Sümbül Sokak üzerinde inşaat aşamasında bulunan Özsal Yaşam Sitesi içerisinde zanlı ile M.D. arasında iş tartışması yaşandığını belirterek, tartışmanın ardından zanlının M.D.’nin yüzüne kasten ve kanunsuz olarak yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiği kaydetti.

Müştekinin çenesinin kırıldığını ve vahim zarara uğradığını dile getiren Sayılır, müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin “Cerrahi” bölümünde müşahede altına alındığını vurguladı.

Sayılır, zanlı M.U.’nun ise derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmasının yasaklanması, 5 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması, 200 bin TL değerinde şahıs kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

