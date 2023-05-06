Tam bir trafik canavarı

Yenişehir trafik ışıklarında kırmızı ışıkta durmayan ve yeşil ışıkta geçen araca çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan araç sürücüsü Christian Feller’in kaza anında alkollü olduğu tespit edildi

Yenişehir trafik ışıklarında önceki gece meydana gelen yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Christian Feller dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Kanat, 4 Mayıs 2023 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde DN 444 plakalı jeep aracı batı istikametine doğru 83 mlgr. alkollü içki tesiri altında kullanan 60 yaşındaki Christian Feller’in Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa riayet etmeden dikkatsiz şekilde düz yoluna devam etmesi sonucu, o esnada sağından Şht. Ecvet Yusuf Caddesi boyunca güney istikametine doğru seyreden ve trafik ışıklarına geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden 46 yaşındaki Fulya Sındır’ın yönetimindeki KE 948 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti.Polis, kaza sonucu yaralanan KE 948 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Serpil Sındır’ın ambulanslar ile kaldırılmış oldukları hastanade yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındıklarını anlattı.Polis, DN 444 plakalı araç sürücüsünün tutuklandığını belirterek, tahkikatın devam etmekte olduğundan salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.