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Suratli sürücü Özgürlüğe uçtu

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Suratli sürücü Özgürlüğe uçtu
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Lefkoşa'da bugün sabaha yakın meydana gelen kaza görenleri şaşkına çevirdi. Süratli sürücünün sebep olduğu kazada araç Özgürlük Anıtı'nın havuzunda durabildi.

Poılisten verilen bilgiye göre kaza, Lefkoşa’da 02:00 sıralarında Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, Sergıu Garaba (E-25) yönetimindeki KE616 plakalı salon araçla süratli bir şekilde seyrederken önce yol üzerinde bulunan Özgürlük Anıtı çemberinin etrafındaki bordür taşlarına, ardından da Anıta çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucunda araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.
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