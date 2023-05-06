Şüpheli ölümde üç zanlı serbest

Lefkoşa’da 23 yaşındaki Sudan uyruklu öğrencinin aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmesinin ardından tutuklanan beş kişiden üçü serbest bırakıldı. Olayda bir zanlının vajinasında tespit edilen ilaç ve eczacılık yasasına aykırı 60 adet hapın nerden bulunduğu araştırılıyor

Lefkoşa’da geçtiğimiz Çarşamba günü bir evde 23 yaşındaki Sudan uyruklu öğrenci Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhır aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti. Muhamedkhır’in öldüğü anda evde bulunan beş kişi tutuklanmıştı.

Şüpheli ölüm meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Fulya Cihan Tamer ve Hasan Awad Hasan Elawad, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Sevda Bektaş, Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve Ayman Kamal Sayed Ahmed meseleyle bağları olmadığından serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 03.05.2023 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa'da, K.Kaymaklı bölgesi Yumru Sokak Mehmet Salih 1 Apartmanı Kat 2 de yer alan konut içerisinde misafir olarak kalmakta olan Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhır’in ani olarak rahatsızlandığını ve olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün olay mahalli ziyaret edildiğini ve olay mahalline gidildiği zaman mütevvafanın bulunduğu oda içerisinde zanlı Fulya Cihan Tamer, zanlı Hasan Awad Hasan Elawad bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, yine oda içerisinde yapılan inceleme sırasında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan 1 adet Alyse hap bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün zanlı Fulya Cihan Tamer’in tutuklandığını ve hücreye yerleştirmek için üzerinde yapılan aramada vajinasına sokulmuş vaziyette yine ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan toplam 60 adet Rivoclon marka hap bulunduğunu anlattı.

Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını ve söz konusu hapların nerden bulunduğunun araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü belirterek, zanlıların 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

