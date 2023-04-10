Şüpheli hareketleri ele verdi

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında durdurulan bir araçta 20 gram hintkeneviri, 15 gram kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 450 Euro ve 4 bin 430 TL para ele geçirildi

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde önceki gün, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, 22 yaşındaki Oğuzhan Yıldız ve 24 yaşındaki Şahin Çepi’in şüpheli hareketleri üzerine bahse konu şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 15 gram ağırlığında kokain, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 450 Euro ve 4 bin 430 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında bir araçta bulunan uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oğuzhan Yıldız ve Şahin Çepik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek, olguları aktaran polis memuru Ozan Özder, 08.04.2023 tarihinde saat 12:20 raddelerinde Güzelyurt -Lefkoşa Anayolu üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik devriye ekipleri tarafından yapılan rutin kontrol esnasında, zanlı 1 Oğuzhan Yıldız’ın kullanımında bulunan zanlı-2 Şahin Çepik yolcu olarak bulunduğu PV 629 plakalı araç kontrol maksatlı durdurulduğunu belirtti.

Polis, görevli polislerin araçta bulunan zanlıların tavır ve hareketlerinden şüphelenmeleri üzerine Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polisler ile birlikte konu araçta ve zanlıların üzerinde yapılan kontrolde zanlı Oğuzhan Yıldız’ın tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 450 Euro ve 4430 TL nakit para, zanlı Şahin Çepik’in üzerinde uyuşturucu adde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet elektronik hassas terazi, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu

olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare olarak alınmış olup tüm zanlıların tutuklandığını anlattı.

Polis, Yıldız ve Çepik’in Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahsın yönlendirmesiyle KKTC’ye 570gramağırlığında hintkeneviri ile 125 gram ağırlığında kokain ithal ettiklerini ve konu şahsın yönlendirmesiyle belli noktalara bırakıp, karşılığında 450 Euro kazanç elde ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların verdiği ifadelerin teyit ve tekzibi, aranan şahsın bulunabilmesi ve kayıp emarelerin bulunabilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

