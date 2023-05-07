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“Sosyal medya dolandırıcıları yine iş başında"

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“Sosyal medya dolandırıcıları yine iş başında"
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 Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, bazı köyü niyetli şahıslar tarafından açılan sahte hesaplarla, çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaya ve şahıslardan sahtekârlıkla para temin edilmeye devam edilidiği bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, son olarak Instagram kullanıcısı "Baykara GSM" tarafından, dolandırmak kastı ile cep telefonu ödüllü bir çekiliş düzenlendiği ve çekiliş sonucunda “1 IPhone 14 Pro Max” kazandığı beyanında bulunduktan sonra, verilen banka hesap numarasına kargo, KDV ve IMEI ücreti olarak para havale edilmesi sağlanarak, Instagram kullanıcısı bir şahıstan sahtekarlıkla 4 bin 740 TL para temin edildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Polis açıklamasında, “Halkımızın benzer mağduriyetleri yaşamaması adına, internet üzerinden veya sosyal medya platformlarından alışveriş yapacakları zaman çok dikkatli olmaları ve satın alacakları ürünlerin fiziki varlıklarını görmeden, verilen banka hesap numaralarına para havale etmemeleri önemle rica olunur.” denildi.
 
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