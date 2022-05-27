banner762
banner815
Koopspor 2'de 2 yaptı
Koopspor 2'de 2 yaptı
3 0
Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor
Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor
33 0
 
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
11 0
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
24 0
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
34 0
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
95 0
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
27 0
banner797
banner794

Son dakika: Geçitköy'de büyük orman yangını

banner476

banner825
Son dakika: Geçitköy'de büyük orman yangını

Geçitköy bölgesinde bugün 13.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, Geçitköy bölgesinde, arazide başlayan yangın ormanlık alana yayıldı. 

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor.  

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

-Yol trafiğe kapatıldı

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilmeleri amacıyla Girne - Güzelyurt ana yolunun Geçitköy ile Karşıyaka arası trafik akışına kapatıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.