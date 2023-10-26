Sokak ortasında cinsel saldırı

Lefkoşa’da Sarayönü’nde 17 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunup kaçan Mısır uyruklu Muhammed Ali, Kent Güvenlik Kameraları sayesinde yakalandı. Tutuklanan zanlının 107 gündür ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da gece sokakta yürüyen 17 yaşındaki genç kızın göğüslerini elleyip, sıkarak cinsel saldırıda bulunan Muhammed Ali, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Ekim 2023 tarihinde saat 21.50 sıralarında Lefkoşa’da Sarayönü Sokak üzerinde yürümekte olan 17 yaşındaki genç kızın göğüslerini sıktığını, olay yerinden kaçarak uzaklaştığını söyledi. Polis, aynı tarihte yapılan soruşturma sonucu Kent Güvenlik Kamerası görüntülerinin incelendiğini, zanlının tespit edilerek, aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının önceki gün Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhın sokağında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde cinsel saldırı suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis memuru, yapılan araştırmada zanlının 9 Temmuz 2023 tarihinden beri 107 gündür ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde çalışma izni başvurusu yaptığına ve son aşamaya geldiğine dair iddiada bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının bu iddiasının araştırılacağını, Çalışma Bakanlığına yazı yazılacağını açıkladı. Polis, zanlının olay yerinden koşarak uzaklaştığı güzergahlara ait kamera görüntülerinin de incelendiğini açıkladı. Polis, cinsel saldırıya uğrayan genç kızın olay yerinde bulunan tanımadığı iki şahsa yaşadıklarını anlattığını, söz konusu iki şahsın ifadesinin alındığını belirtti. Polis memuru, Mısır uyruklu zanlının ülkeye ilk kez 30 Haziran 2023 tarihinde geldiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, talep edilen süreyi onaylayarak, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

