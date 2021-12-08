Şirket adına aldıkları yurt kiralarını hesaplarına yatırdılar

Gazimağusa'da bir öğrenci yurdunun müstahdemleri olan R.M.A, F.M.İ ve henüz aranmakta olan bir şahsın bir yurt adına öğrencilere kiralamakta oldukları odalarından tahsil ettikleri toplam 49200 T.L ve 900 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat etti

Eylül – Ekim 2021 ayları içerisinde, Gazimağusa’da bir üniversite içerisinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun müstahdemleri olan R.M.A, F.M.İ ve henüz aranmakta olan bir şahsın bir yurt adına öğrencilere kiralamakta oldukları odalarından tahsil ettikleri toplam 49200 T.L ve 900 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiklerine dair 02.12.21 tarihinde olayın polise intikal etmesiyle adı edilenler aleyhine derdest emri temin edilmişti.

07.02.21 tarihinde tespit edilerek temin edilen derdest emri gereği tutuklanmışlar ve bugün 08.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 2 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Gökhan Kol’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların Gazimağusa’da bir üniversitenin öğrenci yurdu müstahdemleri olduklarını, Eylül-Ekim 21 tarihleri içerisinde yurt adına öğrencilere kiraladıkları odalar karşılığı tahsil ettikleri 49200 T.L ve 900 dolar nakit parayı şirkete yatırmayıp ve sirkat ettiklerini söyledi.

Olayın 02.12.21 tarihinde polisin bilgisine geldikten sonra zanlılar aleyhine mahkemeden derdest emri temin edildiğini, 07.12.21 tarihinde tespit edilen zanlıların tutuklandıklarını belirten Kol, alınan paranın öğrencilerin kayıp olan eşyalarına karşılık geri ödeme yapıldığı ve bu şekilde tüm paranın ödendiği yönünde zanlıların beyanda bulunduklarını söyledi.

Zanlıların vermiş oldukları sözlü beyanların araştırılması yanında alınacak olan birçok ifadenin bulunduğuna dikkat çeken Kol, aranmakta olan bir şahsın da olduğuna değindikten sonra zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)