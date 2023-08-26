Silahları kime getirdiği araştırılıyor

Akdeniz’de bir TIR araçta polis tarafından yapılan aramada, 3 adet tabanca ile toplam 126 adet canlı mermi bulundu, bir kişi tutuklandı

Akdeniz’de önceki gün saat 15.00 sıralarında 38 yaşındaki Fatih Ağıca’nın kullanımında bulunan TIR araçta polis tarafından yapılan aramada, bir adet 7.65 mm çapında, iki adet de 9 mm çapında olmak üzere toplam 3 adet tabanca ile 76 adet 7,65 mm çapında ve 50 adet 99 mm çapında olmak üzere toplam 126 adet canlı mermi bulunarak, emare olarak alındı. F.A. tutuklandı.

Tutuklanan Fatih Ağıca dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Akdeniz köyünde bir mandırada park halinde bulunan TM 249 plakalı TIR’da yapılan aramada dorse kısmında hayvan yemlerinin içerisinde bir adet 7.65 mm Glock marka, 2 adet 9 mm Answer marka toplam 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi. Polis, TIR sürücüsü olan zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti. Bulunan silahların Balistik İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklandıktan sonra karakolda sorgulandığı süre zarfında 4 numaranın sürekli olarak Whatsapptan kendisini arandığını belirtti. Polis, zanlıyı sürekli arayan 4 numaradan bir tanesinin Güney Kıbrıs Rum hattına ait olduğunu açıkladı. Zanlının başka suç ortaklarının olabileceğini, silahları kime getirdiğinin araştırıldığını belirten polis, serbest kalması halinde soruşturmayı olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getirdi.

Polis memuru, balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini, cep telefonu dökümlerinin alınarak inceleneceğini ifade ederek, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ifadesinin ardından zanlının avukatı bazı sorular yöneltti. Polis memuru, sorulan sorular üzerine hayvan yemlerinin Konya’nın Aksaray bölgesinden TIR’a yüklendiğini, Girne Limanı’ndan KKTC’ye ithal edildiğini söyledi. Polis, hayvan yemlerinin ise İbrahim Kırmızıgil adına getirildiğini açıkladı.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

