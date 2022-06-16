Savcılık, Özkurt’un cezasını az buldu

Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle iki ay hapis cezası alan BRT Müdürü Meryem Özkurt için savcılık cezada artırma, avukatları ise düşürme istedi, dava 22 Haziran’a ertelendi



Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, dün İstinaf Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıtay Ceza Mahkemesi, Özkurt’un istinafını 22 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’a erteledi.

İstinaf Mahkemesi’nde Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, üye Peri Hakkı ve üye Talat Usar huzurunda, dün saat 10.45 sıralarında görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu, Özkurt’un cezasının yükseltilmesi talebiyle istinaf dosyalamak üzere süre talep etti.

Meryem Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ve Feyzi Hansel ise, davanın ilgili günde duruşma olarak ertelenmesini talep etti.

Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ile Feyzi Hansel’in, süre talebine karşı çıkmaması üzerine Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, savcılığın dosyalayacağı istinaf ile Meryem Özkurt’un istinaf dosyasının birleştirilerek davanın 22 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da dinlenmesine karar verdi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan BRT çalışanları Meryem Özkurt’a destek için mahkemeye geldi. Duruşmanın ardından Özkurt yeniden cezaevine götürüldü.

Özkurt, Yüksek Seçim Kurulu’nun Ekim 2020 tarihinde Geçitköy’deki açılışı ve Kapalı Maraş’taki yayının durdurulmasını istemiş, yayını durdurmayıp, YSK’nın ihtarına da uymamıştı.

Mahkeme, 7 Haziran’da aleyhine getirilen iki davadan suçlu bulunan, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezası alan Özkurt’un cezasının 2 ay olmasına karar vermişti.

Davanın, YSK’nın canlı yayın yapılmaması konusunda yazılı uyarısına rağmen Geçitköy'de gerçekleştirilen baraj açılış töreninin canlı yayınlanmasıyla ilgili olduğu belirtilmişti.

YSK’nın şikayeti üzerine Özkurt aleyhine Başsavcılık tarafından dava dosyalanmıştı.

