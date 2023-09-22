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Sahte reçete vurgununda bir doktor daha aranıyor

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Sahte reçete vurgununda bir doktor daha aranıyor
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Sahte reçete soruşturması kapsamında polis tarafından tutuklanan iki doktor ve iki eczacı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılara, 3’er gün tutukluluk verildi. Soruşturmayla ilgili bir doktor daha aranıyor.
Sahte reçete soruşturması kapsamında polis tarafından tutuklanan iki doktor N.P., M.A.S. ile iki eczacı İ.T. ve S.S bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu mahkemede, Sosyal Sigortalar Şube Amirinin, şubeye gelerek, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde sahte reçeteyle ilgili şüpheler olduğunu, sahte reçeteler düzenlendiği ve para talep edildiğini anlattığını söyledi.
Yürütülen soruşturmayla ilgili bilgiler veren ve meseleyle ilgili bir doktorun daha arandığını ifade eden Polis Çavuşu, 12 kişiden ifade aldıklarını kaydetti. Polis Çavuşu, zanlıların hesaplarında da inceleme yapılacağını belirtti.
Savcı Behrat Mavioğlu da, bir ve ikinci zanlının verdiği gönüllü ifadelerin evrak bazındaki tutarlılık ve tutarsızlıklarının teyit ve tekzibinin yapılması, emarelerin taranması gerektiğini söyledi.
Bir kişinin daha arandığını kaydeden Mavioğlu, tahkikat için süreye ihtiyaç olduğunu ifade ederek, zanlıların 3’er gün süreyle tutuklanmasını talep etti.
Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç de, zanlıların, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para ve mal temin etme suçlarından meseleyle bağlantıları olduğu ihtimali nedeniyle 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti.
 
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