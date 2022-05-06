Sahte pasaportla yakalandılar

Lokmacı Kapısı'ndan Güney Kıbrıs'a geçmek için sahte pasaport kullanan zanlılar yakayı ele verdi

Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme Ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs Etme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İlyas Tepeli, Muhammed Demirkol ve Doğan Süzal mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlıların 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçmek için gelen ve KKTC' de turist olarak bulunan İlyas Tepeli vizesiz geçiş yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu ve kendi adına isdar olunan sahte YA5711305 numaralı İtalya Pasaportunu ve CA592477 numaralı İtalya kimliğini, yine ayni tarihte ve saatte Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda, KKTC'den Güney Kıbrıs' a geçmek için gelen ve KKTC'de turist olarak bulunan Muhamed Demirkol , Mert İsmail adına isdar olunan 647895838 numaralı Bulgaristan kimliğini ve 387276877 numaralı Bulgaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürerek işlem yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklandıklarını anlattı.Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Doğan Süzal'in mesele ile bağlantısı tespit edilmiş olup derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin hali hazırda yeni başladığını zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılacağı belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.