SAHTE PARAYA DİKKAT

Tedavüle Sürülen Sahte 100’lük Abd Dolarlarının Seri Numaraları;
KB59742899CB2, KB59742906CB2, KB64742936CB2, KB64742924CB2, KB59733931CB2, KB59743506CB2, KB64734852CB2, KB59733871CB2, KB30436550CB2, KB30442149CB2, KB64736063CB2
Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD Doları" cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.