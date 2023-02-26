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SAHTE PARAYA DİKKAT

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19.02.2023 tarihinde, Alsancak’ta, bir şahıs tarafından, tasarrufunda bulunan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1100 sahte ABD Dolarının tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

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SAHTE PARAYA DİKKAT
Tedavüle Sürülen Sahte 100’lük Abd Dolarlarının Seri Numaraları;
KB59742899CB2, KB59742906CB2, KB64742936CB2, KB64742924CB2, KB59733931CB2, KB59743506CB2, KB64734852CB2, KB59733871CB2, KB30436550CB2, KB30442149CB2, KB64736063CB2
Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD Doları" cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.
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