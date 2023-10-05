Sahte para zanlısına 6 ay hapis

Türkiye’den KKTC’ye turist vizesi ile gelen ve Saray Casino’da sahte parayla oyun oynamaya kalkışan Necdet Altun, 6 ay hapse mahkum edildi

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Saray Casinoda sahte 500 Euro banknotu tedavüle sürmeye çalışan Necdet Altun hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç, sanığın 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Saray Casinoda sahte 500 Euro banknotu üye kartına yatırması için kasiyere verdiğini söyledi. Yargıç, kasiyerin parayı kontrol amaçlı para sayma makinesinden geçirdiğinde paranın makineden geçmediğini ve sahte olabileceğinden şüphelenmesi üzerine polise bilgi verdiğini anlattı. Yargıç, olay yerine giden polisin sanığı tutukladığını belirtti.

Yargıç Candaş, sanığın sabıkasız oluşunu da göz önünde bulundurarak, 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

