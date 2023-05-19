Sahte Iphone verip orijinalle takas ettiler

Lefkoşa’da yolda gördükleri şahsa, sahte Iphone 14 Pro Max marka telefonu verip, karşılığında orijinal Iphone 12 alıp dolandıran iki kişi, ülkeden kaçmaya çalışırken havaalanında tespit edilerek tutuklandı

Lefkoşa'da sahte iphone ile dolandırıcılık yapan zanlılar Tahir Uğur Özdiken ve Seyit Dağ, yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Satur, zanlılar Tahir Uğur Özdiken ve Seyit Dağ’ın 17.05.2023 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa Kızılbaş'da bir şahsın yanına gidip tasarruflarında bulunan sahte ıphone 14 pro max cep telefonunu satmak istediğini söz konusu şahsa sahte telefonu verip karşılığına ıphone 12 marka cep telefonunu alarak dolandırdıklarını aktardı.

Polis, zanlı Tahir Uğur Özdiken ve Seyit Dağ’ın 18.05.2023 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların yaptıkları sözlü beyanda söz konusu Iphone 14 marka telefonu Girne’de tanımadıkları bir şahıstan 6’lı matkap set takası karşılığında aldıklarını beyan ettiklerini belirtti.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edeceklerinin kuvvetle muhtemel olup ilk aşamada 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

