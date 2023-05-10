Saatlere uymayan kamyon sürücülerine ceza kesildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi yollarda kural tanımamazlığa müsahede etmiyor.

Bu sabah Lefkoşa Trafik Şubesi'nin başarılı şube amiri Mehmet Özatılgan ve ekiplerinin Değirmenlik- Girne dağyolunda gerçekleştirdikleri kontrollerde 7 kamyon sürücüsünü saatlere uymama suçundan dolayı rapor ettiler.