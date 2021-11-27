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Ricky geçit vermiyor

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Ülkemize uyuşturucu madde ile giriş yapmak isteyen Nicolas Martial Robert Marie Boulez, Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yakalandı

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Ricky geçit vermiyor
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Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı Nicolas Martial Robert Marie Boulez mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı Nicolas Martial Robert Marie Boulez’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.11.2021 tarihinde saat 12.00’da Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerine Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinin araştırılması gerektiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini söyleyerek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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