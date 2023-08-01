Resmi evrak sahteledi, 4 ay sonra yakalandı

Pasaportunu kaybetmemesine rağmen 21 Mart’ta polise giderek, kayıp formu doldurup, ardından da havalimanından çıkış yapan Ahmet Aktaş, 4 ay sonra ülkeye girerken tutuklandı

Pasaportunu kaybetmemesine rağmen 21 Mart’ta polise giderek, kayıp formu doldurup, ardından da havalimanından çıkış yapan Ahmet Aktaş, 4 ay sonra ülkeye girerken tutuklandı





Lefkoşa’da Merkez Karakolu’na gelerek kaybetmediği halde, “Pasaportumu kaybettim” diyerek resmi evrağı sahteleyerek polise veren Ahmet Aktaş ülkeye girerken yakalandı.

“Resmi Evrak Sahteleme” suçlarından tutuklanan zanlı Ahmet Aktaş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, zanlı Ahmet Aktaş’ın 21 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da Atatürk Merkez Karakolu’na gelerek pasaportunu kaybetmemesine ve iş yerinde olmasına rağmen, resmi evrak olan kayıp formunu doldurup, 19 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da bir yerde kaybettiğini beyan edip, resmi evrağı sahteleyerek görevli memura verip, tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlının 22 Mart 2023 tarihinde Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını söyledi.

Polis, zanlının 27 Temmuz 2023 tarihinde Havalimanı’ndan giriş yaparken tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının beyanlarının araştırıldığını söyleyerek, soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

