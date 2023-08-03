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Polisten sahte 'Euro' uyarısı

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Polisten sahte 'Euro' uyarısı
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Polis, Girne’de 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1,300 Euro sahte paranın tedavüle sürüldüğünü, söz konusu sahta paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.
PGM-Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ağustos Salı günü, Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1,300 Euro sahte paranın tedavüle sürüldüğü tespit edildiğini belirterek, tedavüle sürülen sahte 100’lük Euroların seri numarasının “941341” olduğunu bildirdi.
Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “100’lük Euro” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların “çok dikkatli” olmaları uyarısında bulundu.
Vatandaşlara şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısı da yapıldı.
 
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