Polisten, sahte deprem yardımı siteleri konusunda uyarı

Polis, sahte deprem yardım siteleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ülkede başlatılan çeşitli yardım kampanyalarına ek olarak, maddi yardım toplanması için de gerekli girişimlerin KKTC Başbakanlığı tarafından yapıldığı ve toplanacak maddi yardımların tek çatı altında toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrasında, bazı kötü niyetli şahıslar tarafından deprem yardımı adı altında birçok sahte internet sitesi oluşturularak, dolandırıcılık yapıldığı gözlemlendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu sahte sitelerin gerçekte TC İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile herhangi bir bağlantılarının olmadığı halde, “AFAD Resmi İnternet Sitesini” taklit ederek ve/veya depremzedelere yardım maksatlı bağış topladıkları izlenimi sergileyip, bağış yapmak isteyen şahısların kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri ile kimlik bilgilerini ele geçirdiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, 32/2020 sayılı “Bilişim Suçları Yasası” kapsamında gerekli girişimler yapılarak, şu ana kadar tespit edilebilen söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Deprem felaketi nedeniyle maddi yardım yapmak isteyen şahısların mağduriyet yaşamaması adına, K.T. Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan, “KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Hesabı’nı” (Hesap No:1301824) (UBAN CT52 1200 0010 0000 0000 0130 1824) kullanmaları önemle rica olunur.”