banner583
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
13 0
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
46 0
 
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
4 0
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
22 0
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
6.4B 0
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
36 0
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
125 0
banner661
banner726

Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu

banner476

banner714
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
banner721
Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme şubesine bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda çeşitli ebatlarda 26 parça tarihi eser ele geçirildi. 
Polisten verilen bilgiye göre, Pamuklu köyü ağıllar mevkiindeki ormanlık alan içerisinde, dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, eski eser nitelikli toplam 26 parçadan oluşan muhtelif ebatlarda topraktan mamül testiler ile 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve 1 adet büyük metal baş heykelinde ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 5 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmetke.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.