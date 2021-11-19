Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme şubesine bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda çeşitli ebatlarda 26 parça tarihi eser ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Pamuklu köyü ağıllar mevkiindeki ormanlık alan içerisinde, dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, eski eser nitelikli toplam 26 parçadan oluşan muhtelif ebatlarda topraktan mamül testiler ile 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve 1 adet büyük metal baş heykelinde ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 5 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmetke.