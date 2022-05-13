Polisle silahlı çatışmaya girdiler

Dün gece polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Van tipi araç trafikte terör estirdi.

Dikmen köyüne kaçan aracın peşine düşen polis arasındaki polislerin hayatini tehlikeye atan 4 kişiden 2’si kovalamaca sonrası yakalandı.

Seyir halindeki polis aracına 3 el ateş açan zanlılar, van araçta bulunan testere, cam şişe ve makine parçalarını polis aracına atarak bölgeden uzaklaştı.

Zanlıların takibini bırakmayan Boğaz Polis Karakolunda görevli polisler zanlı Fırat Tuğalp ve Muhammed Mavideniz ormanlık alanda tutuklandı. Olay yerinden kaçan zanlı S.M., ve M.K., her yerde aranıyor.

ARAÇTA YÜKLÜ MIKTARDA UYUŞTURUCU SÜPHESİ….

Polisten kaçan zanlıların hepsinin uyuşturucu suçlarından davaları var. Araçta yuklu miktarda uyuşturucu olduğundan şüpheleniliyor.

Zanlılar ‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz atesli silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Enver Kasap mahkemede olayla ilgili konuştu. Kasap, olayın dün akşam saat 22.30 raddelerinde rutin kontroller sırasında meydana geldiğini söyledi. FM 849 plakalı Van aracın durmayarak Dikmen Taşkent istikametine kaçtığını ifade eden Polis Enver Kasap, araçtakilerin arka camı kırarak polis aracına cam şişe, testere ve makine parçalarını attığını takibe devam eden polis aracına 3 el ateş açıldığını kaydetti.

OLAY YER BUGÜN ARANACAK

Kasap, zanlılar Fırat Tuğalp ve Muhammet Mavideniz’in dün akşam yakalandığını, 2 kişinin arandığını belirtti. Olayda kullanılan silahın hala bulunmadığını ifade eden Kasap, olay yerinde bugün geniş çaplı soruşturma yapılacağını kaydederek 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasına karar verdi.

7 AYRI UYUŞTURUCU DAVASI VAR…

Zanlı Fırat Tuğalp’in ayakta güçlükle durduğu gözlemlenirken, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve 7 ayrı eroin davasının gündemde olduğu öğrenildi.