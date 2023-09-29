Polisiye olaylar

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

28 Eylül 2023 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Asayiş denetimleri kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, eğlence mekanları, marketler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2105 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 74’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 65’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 382 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.



YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ MÜZİK YAYINI YAPMAK

29.09.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet göstren bir restoranda polis tarafından yapılan kontrolde, söz konusu işletmenin yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde, izinsiz olarak ses yükseltici alet kullanıp müzik yayını yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

28.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



İŞ KAZASI

28.09.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Kaleburnu köyünde, yapımı devam etmekte olan bir inşaata çalışan Avni ÖZFUTTU (E-40), inşaatın ikinci katındaki çimentoları almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralanmışır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.











DÜŞEREK YARALANAN ŞAHIS

28.09.2023 tarihinde saat 11:30 sıralarında, Zeniab BAYDOUN (K-79), Alsancak’ta bulunan bir plaja inmek için merdivenlerden aşağıya indiği sırada, dengesini kaybedip yere düşerek başını çarpması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



YANGIN

1. 28.09.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Girne’de 13 Şubat Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfak odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumda unutulan ekmek kızartma makinesinin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın aynı gün ev sahibi tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu ekmek kızartma makinesi, tost makinesi ve bir metrekare ebatında mutfak dolabı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



2. 28.09.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Shohrat YANBAYEV yönetimindeki NA 764 plakalı arkası açık van araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen konu aracın arkasında bulunan zeytin toplama makinesinin karton ambalajının tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın araç sürücüsü Shohrat YANBAYEV tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iki adet zeytin toplama makinesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



3. 28.09.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne’de Salih Kanat Sokak üzerinde, Yeliz Seval AYDOĞANLI yönetimindeki KZ 209 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın klima motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın motor bölümü tamamen, ön kaporta kısmı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



TRAFİK KAZASI

1. 27.09.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Long Beach Çemberi ile Ötüken Çemberi arasındaki çift şeritli yolda, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki meçhul plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada arkasından sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Doğan AYÇİÇEK (E-27) yönetimindeki EE 582 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle EE 582 plakalı araç savrularak, sağ yan kısmı ile orta refüjdeki beton bariyerlere çarpıp sürüklenerek durmuştur. Meçhul plakalı araç sürücüsü ise isim ve adres vermeden kaza yerinde durmayıp ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan EE 582 plakalı araç sürücüsü Doğan AYÇİÇEK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar meçhul plakalı aracın PD 883 plakalı kamyon araç olduğu ve kaza anındaki sürücüsünün ise Waqar MEHDİ (E-31) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 28.09.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Uladzislau ROHAU (E-23), 265 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 983 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Ameer ABDULLAH (E-23) yönetimindeki UF 764 plakalı motosikletin arkasında bulunan sepet kısmına sağ dikiz aynasıyla çarptıktan sonra, aynı istikamette yolun sol şeridinde seyreden Ahmet Can VARHAN (E-25) yönetimindeki UL 419 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HZ 983 plakalı araç sürücüsü Uladzislau ROHAU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

