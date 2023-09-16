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Polisiye olaylar

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Lefkoşa’da başka bir şahıs adına trafik ceza ihbarnamesi düzenlenmesini sağlayan kişi tutuklandı.

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Polisiye olaylar
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Lefkoşa’da başka bir şahıs adına trafik ceza ihbarnamesi düzenlenmesini sağlayan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel Caddesi'nde 9 Eylül’de, saat 20.30 sıralarında, polis ekibinin trafik kontrolü sırasında durdurulan araç sürücüsü K.T.G. (E-31), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak suçundan rapor edileceği sırada, sürüş ehliyeti olmamasına rağmen sürüş ehliyetinin yanında olmadığını beyan edip, polise başka bir şahsın ismini söyleyerek, başkasının kimliğine büründü.
Başka bir şahıs adına trafik ceza ihbarnamesi düzenlenmesini sağlayarak, resmi evrağı sahteleyen ve sahte davranışla kayıt temin eden K.T.G. tutuklandı.
-Güzelyurt’ta hırsızlık
Güzelyurt’ta dün M.M. (E-31), Hamit İbrahim Sokak'ta bulunan bir şahsa ait evin tuvalet penceresini açarak içeriye girdi ve toplam 1000 TL nakit parayı çaldı. 
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu şahsın, bu yılın Temmuz ayında da aynı eve aynı yöntemle girerek, muhtelif ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi.


-Akova’da 53 dönüm anız yandı
Akova’da dün saat 15.30 sıralarında bir arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 53 dönümlük arazide anızlar yanarak zarar gördü.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.
 
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