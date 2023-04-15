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Polisiye olaylar...

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Polisiye olaylar...
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-Gazimağusa’da uyuşturucu madde

 Gazimağusa'da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından T.I.A.’nın (E-22) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 72 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lapta'da uyuşturucu

Lapta'da ise bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.S.’nin (E-36) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Meselede zanlı P.S.(E-36) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.O.B.(E-29) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-Lapta’da ikamet izinsiz

Lapta'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak arama yapılan ikametgahta kaldıkları tespit edilen K.C.M.(E-30), M.K.(E-29) ve M.S.’nin (E-29), KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklandılar. Soruşturma devam ediyor.
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